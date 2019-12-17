Распылил в лицо газ, избил, обокрал: уссурийца задержали по подозрению в разбое

СЕГОДНЯ 04:05 2019-12-17T05:04:36+03:00

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На жителя Уссурийска напал неизвестный мужчина: распылил в лицо газ, избил и обокрал. Полицейские разыскали возможного налетчика - им оказался 33-летний мужчина. Подозреваемого задержали и провели личный досмотр. Был найден баллончик, используемый в качестве оружия, а также похищенное имущество, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Уссуриец возвращался из питейного заведения домой. Рядом с подъездом на улице Крестьянской на него напали. После происшествия ему понадобилась медицинская помощь, а причиненный материальный ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. По подозрению в совершении разбойного нападения задержан местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе УМВД.

На фигуранта завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU