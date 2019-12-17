Следователи раскрыли убийство во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:33 2019-12-17T05:03:13+03:00

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Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома по улице Воропаева во Владивостоке. По подозрению в убийстве задержан 21-летний парень. Следователи сообщают, что он уже дал признательные показания.

По версии СУ СК по Приморскому краю, 15 декабря 2019 года мужчина с юношей вместе выпивали. В какой-то момент между ними завязалась ссора, переросшая в насилие.

- Подозреваемый нанёс не менее двух ударов ножом в тело мужчины. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Орудие убийства выбросил на улице.

Правоохранительные органы по подозрению в убийстве задержали молодого человека, живущего в приморской столице. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст.105 УК РФ. На данный момент следователи собирают доказательства причастности обвиняемого к совершенному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU