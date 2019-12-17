Розничный бизнес Альфа-Банка признали лучшим

СЕГОДНЯ 04:55 2019-12-17T04:55:01+03:00

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Альфа-Банк был удостоен престижной награды «Лучший розничный банк» журнала RETAIL FINANCE AWARDS. Также банк победил в номинации «Креатив года». Ипотечный бизнес Альфа-Банка получил премию в специальной категории «Команда мечты».

Глава розничного бизнеса и член правления Альфа-Банка Майкл Тач выразил благодарность членам профессионального сообщества и клиентам банка, которые высоко оценили работу финансового учреждения. В 2019 году топ-менеджеры Альфа-Банка провели огромную работу в рознице. Продукты и сервисное обслуживание заметно улучшились. Сейчас розничный бизнес банка вошел в число лидеров по всем направлениям бизнеса — в тройку лучших по объему вкладов и кредитов.

Саму премию RETAIL FINANCE AWARDS начали вручать в 2007 году. Организаторы ставят своей целью выделить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса. Премия должна привлечь внимание профессионального сообщества к самым значимым достижениям в сфере развития финансового ретейла за прошедший год и вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU