2019-12-17T06:32:44+03:00
Общество

Как в сказке: во Владивостоке пройдет ледовый бал

Вход будет по пригласительным, но получить билеты можно бесплатно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке состоится ледовый балВо Владивостоке состоится ледовый балФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

Ледовый бал ICE WHITE PARTY состоится 20 декабря во Владивостоке на стадионе «Авангард». Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, но получить их можно совершенно бесплатно в мэрии.

Комфортная вместительность стадиона – три тысячи человек. Именно столько гостей смогут в эту пятницу окунуться в настоящую ледовую сказку. На катке организуют новогодние фотозоны, показательные выступления и мастер-классы от федераций фигурного катания и шорт-трека, а также профессиональных хоккеистов. Легендарные персонажи-талисманы «Адмирала» - Пиратыч и морж Миша будут развлекать зрителей. В завершении праздника обещают масштабный фейерверк.

Получить пригласительные может любой желающий по адресу: Партизанский проспект, 13а. Специалисты будут работать со вторника по четверг с двух часов дня до шести часов вечера.

Само ледовое мероприятие состоится 20 декабря в 4 часа дня в районе улицы Капитана Шефнера, 2. Вход через нижние ворота. С собой нужно взять белую шапку (так как это все-таки белая вечеринка) и новогоднее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Black Star Burger во Владивостоке кормят бесплатно
Как в сказке: во Владивостоке пройдет ледовый бал
Приморцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу
Так поднимем же за это стаканы с соком: Приморье – самый трезвый регион ДФО
Розничный бизнес Альфа-Банка признали лучшим
Следователи раскрыли убийство во Владивостоке
Распылил в лицо газ, избил, обокрал: уссурийца задержали по подозрению в разбое
«Ехать только на коньках, очень скользко»: утренний Владивосток сковали пробки
«Мы пошутили»: девушку силой затолкали в машину во Владивостоке
Женщина-врач создала ОПГ и продавала поддельные медицинские документы во Владивостоке
Декабрь, ты не здоров: во Владивостоке +3 и возможен дождь
Приморский океанариум в новогодние каникулы перейдет на праздничное расписание
Вышел лайнер из тумана: круизный сезон во Владивостоке закончился в аномально теплом декабре
Самолет из Москвы во Владивосток задержали на 9 часов
«Света нет, плита не работает – 19-ый век»: часть Владивостока останется без электричества
Бывший уголовник забил собутыльника черенком от лопаты в Приморье
600 патронов и ружья: ФСБ и полиция нашли боеприпасы у двух жителей села в Приморье
Центральную площадь Владивостока перекроют после инцидента с дрифтером и новогодней фигурой
На одной руке нет 2 пальцев, на другой – 3: в Приморье не могут найти Сергея
«Плюс» и никакого снега: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 16 декабря
"Даже столы с лавками": На Русском острове демонтировали популярное место отдыха
Восстановлению не подлежит: в мэрии прокомментировали состояние сбитой мышки за 700 тысяч
Бесплатный звонок на мобильный? Теперь – да
Иномарка выгорела дотла на одной из центральных улиц Владивостока
Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением