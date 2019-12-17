Как в сказке: во Владивостоке пройдет ледовый бал

СЕГОДНЯ 06:32 2019-12-17T06:32:44+03:00

Вход будет по пригласительным, но получить билеты можно бесплатно

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Ледовый бал ICE WHITE PARTY состоится 20 декабря во Владивостоке на стадионе «Авангард». Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, но получить их можно совершенно бесплатно в мэрии.

Комфортная вместительность стадиона – три тысячи человек. Именно столько гостей смогут в эту пятницу окунуться в настоящую ледовую сказку. На катке организуют новогодние фотозоны, показательные выступления и мастер-классы от федераций фигурного катания и шорт-трека, а также профессиональных хоккеистов. Легендарные персонажи-талисманы «Адмирала» - Пиратыч и морж Миша будут развлекать зрителей. В завершении праздника обещают масштабный фейерверк.

Получить пригласительные может любой желающий по адресу: Партизанский проспект, 13а. Специалисты будут работать со вторника по четверг с двух часов дня до шести часов вечера.

Само ледовое мероприятие состоится 20 декабря в 4 часа дня в районе улицы Капитана Шефнера, 2. Вход через нижние ворота. С собой нужно взять белую шапку (так как это все-таки белая вечеринка) и новогоднее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU