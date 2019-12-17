Приморцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-17T06:28:57+03:00

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В преддверии Нового года запущен сервис, с помощью которого каждый желающий может пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой по специально выделенной линии. Получить бесплатное поздравление от новогоднего волшебника и его внучки могут абоненты всех операторов.

Чтобы услышать поздравление Дедушки Мороза, загадать желание или спеть песенку, абонентам МТС нужно набрать на телефоне короткий номер 0-2020. Клиентам других операторов следует позвонить на номер +7(915)005-20-20. Дед Мороз спросит ваше имя, дождётся ответа, даст своё мудрое напутствие и пожелание на следующий год.

«Впервые подобный подарок жителям Приморья мы сделали в 2006 году. Тогда только за первые два дня на специально выделенный Дедушке Морозу номер позвонили около шестидесяти тысяч человек, в прошлом году число позвонивших увеличилось уже в 10 раз. В этом году мы решили продолжить традицию, выделив волшебнику номер, на который может позвонить любой желающий», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Дед Мороз будет принимать звонки до 31 января 2020 года. Всем позвонившим также будет придет смс со ссылкой для скачивания красивых новогодних открыток, забавных стикеров и масок для социальных сетей и мессенджеров.

ИСТОЧНИК KP.RU