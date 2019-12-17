В Black Star Burger во Владивостоке кормят бесплатно
Официального открытия Black Star Burger во Владивостоке пока что не было, но работники ресторана уже радуют жителей и гостей города акциями. Сегодня, 17 ноября, они предлагают бесплатно съесть бургер "Классика". Для того чтобы его продегустировать нужно просто прийти.
Заведение от Тимати расположилось в кинотеатре "Океан". Именно там с 17 часов вечера и до 20 часов можно попробовать фирменное блюдо.
- Будем угощать нашим бургером "Классика" с сочной котлетой и свежайшими овощами на пышной булочке. Пробуй у нас или бери с собой - вкусно будет в любом случае! Чтобы хватило всем, мы даём один бургер в одни руки, - говорят организаторы мероприятия у себя в инстаграме.
Заказывать другие блюда или напитки из меню пока что нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU