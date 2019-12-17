В Black Star Burger во Владивостоке кормят бесплатно

СЕГОДНЯ 06:35 2019-12-17T06:36:10+03:00

Пока официального открытия не было, но кое-что попробовать из меню уже можно

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Официального открытия Black Star Burger во Владивостоке пока что не было, но работники ресторана уже радуют жителей и гостей города акциями. Сегодня, 17 ноября, они предлагают бесплатно съесть бургер "Классика". Для того чтобы его продегустировать нужно просто прийти.

Заведение от Тимати расположилось в кинотеатре "Океан". Именно там с 17 часов вечера и до 20 часов можно попробовать фирменное блюдо.

- Будем угощать нашим бургером "Классика" с сочной котлетой и свежайшими овощами на пышной булочке. Пробуй у нас или бери с собой - вкусно будет в любом случае! Чтобы хватило всем, мы даём один бургер в одни руки, - говорят организаторы мероприятия у себя в инстаграме.

Заказывать другие блюда или напитки из меню пока что нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU