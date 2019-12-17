2019-12-17T07:43:29+03:00
Общество

Во Владивостоке началась регистрация на турнир по дворовому хоккею

Заявки на участие можно отправить по электронной почте sport_vladivostok@mail.ru
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке начинается регистрация на турнир по дворовому хоккею. Любительские команды будут соревноваться за главный приз с 11 января по 16 февраля.

У турнира есть ряд правил и ограничений. Так к участию к соревнованиям допускаются совершеннолетние хоккеисты, а игроки 16-17 лет смогут играть только при наличии разрешения родителей или опекуна. При этом не допускается, чтобы в турнире участвовали спортсмены, которые за последние два сезона участвовали в официальных соревнованиях любого статуса и имеющие когда-либо контракты с профессиональными хоккейными клубами или опыт выступления за такие клубы. При этом вратари допускаются без ограничения по квалификации.

Состав команды не может превышать 22 человека, включая тренера и представителя. При этом переход игроков из одной команды в другую на время турнира запрещен. Каждая команда должна иметь свое название и одинаковый комплект игровых маек.

Для участия в турнире необходимо отправить заявку на электронную почту sport_vladivostok@mail.ru с пометкой «Заявка на турнир по хоккею». Прием заявок завершится 29 декабря.

Сам турнир пройдет с 11 января по 16 февраля на муниципальных открытых хоккейных коробках и крытых ледовых площадках. Конкретные места проведения игр будут утверждены позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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