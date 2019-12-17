2019-12-17T08:50:19+03:00
Происшествия

В Приморье вторую неделю ищут без вести пропавшего подростка с русыми волосами

Владимир Епифанцев вышел вышел из общежития Автомобильно-технического колледжа еще 3 декабря и до сих пор не вернулся
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье вторую неделю подряд ищут пропавшего без вести подростка. Владимир Епифанцев вышел из общежития 3 декабря и до сих пор не вернулся.

Подросток 2003 года рождения пропал в поселке городского типа Яковлевский Приморского края. 3 декабря он вышел из общежития Автомобильно-технического колледжа и до настоящего времени не вышел на связь.

Парню на вид 16 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, волосы русые. В день пропажи был одет в черный пуховик. Поиски осложняются отсутствием каких-либо особых примет.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 02, 102– полиция

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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