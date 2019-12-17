Новые окна установлены в детских садах Врангеля благодаря помощи Фонда «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-17T11:12:46+03:00

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Теплосберегающие пластиковые окна установили в музыкальном зале детского сада №55, расположенного во Врангеле. Обращение администрации дошкольного учреждения с просьбой о помощи одобрил Попечительский совет Фонда социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Работы были проведены в рамках реализации Фондом программы социального развития «Дети».

– Нашему саду в этом году исполнилось 40 лет, и за всё время его работы в музыкальном зале проводили только косметический ремонт – на капитальный просто не было средств. В этом году, благодаря помощи Фонда «Восточный Порт», дело сдвинулось с мёртвой точки – в помещении стало теплее, а детям и педагогам комфортнее находиться на занятиях, – рассказала заведующий МБДОУ «Детский сад №55» Татьяна Трофимова.

В помещении стало теплее. Фото: «Восточный Порт»

Благодарны Фонду за помощь и в детском саду №65 микрорайона Врангель. Минувшей осенью по программе «Дети» здесь были установлены пластиковые окна в раздевалках и коридорах между группами. Как отметила заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад №65» Ляна Щербакова, в этом году «Восточный Порт» оказал поддержку образовательному учреждению с приобретением мебели, бытовой техники, спортивных тренажёров для детей с ОВЗ и благоустройством прилегающей территории.

Одна из приоритетных задач программы «Дети», реализуемых Фондом «Восточный Порт» в числе 12 социальных программ — обеспечить каждому маленькому жителю Врангеля комфортное и безопасное детство, а его семье – спокойствие за малыша. Помимо помощи детским садам микрорайона, в уходящем году в рамках программы были установлены детские площадки во дворах домов, а также организованы конкурсы и праздничные мероприятия для ребят всех возрастов. В 2020 году реализация программы «Дети» будет продолжена Фондом «Восточный Порт».

ИСТОЧНИК KP.RU