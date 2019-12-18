2019-12-18T01:55:45+03:00
Общество

Синоптики рассказали о потенциально опасной погоде в Приморье

На карте по ДФО край выделен зеленым цветом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке без осадковВо Владивостоке без осадковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики на прогностической карте опасных явлений по ДФО 18 декабря выделили Приморье зеленым цветом. Тон означает, что все погодные показатели в крае находятся в норме - никаких стихийных угроз не ожидается, сообщает портал "Росгидромет".

На погоду в Приморье влияет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность. Осадков, согласно данным экспертов, сегодня не ожидается. Северо-западные и западные ветра в течение дня по скорости будут расходиться до сильных. Температура воздуха -14...-3 градуса.

Во Владивостоке на небе переменная облачность, без осадков. Северо-западный и северный ветер в течение дня будет оцениваться как сильный. Температура воздуха -6...-8 градусов.

В ближайших городах, в Уссурийске и в Находке, осадков так же, как и в приморской столице, не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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