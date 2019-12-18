2019-12-18T02:01:39+03:00
Общество

Известная в Приморье сеть супермаркетов разыгрывает путевки в несуществующую страну

Главным призом акции является поездка в "ТаЙланд"
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Интересное предложение появилось на сайте сети супермаркетовИнтересное предложение появилось на сайте сети супермаркетовФото: Евгения ГУСЕВА
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Приморская сеть супермаркетов устроила щедрую акцию "Подарки к празднику". Покупаешь определенные продукты на сумму свыше тысячи рублей, регистрируешь чек, и вот ты уже главный претендент на выигрыш! Можешь получить два билета в несуществующую страну "ТаЙланд".

О своем предложении компания рассказывает и на своем сайте, и на баннерах в магазинах.

- Совершите покупку на сумму не менее 1000 рублей с обязательным наличием в чеке по одному продукту от каждого из трех брендов: Pepsi, Adrenaline, "Фруктовый Сад". Получите чек с уникальным кодом. Зарегистрируйте код из чека на сайте подаркикпразднику.рф. Получайте подарки!

Приморцы участвуют в интересной акции. Фото: natasha_firtsikova

Приморцы участвуют в интересной акции. Фото: natasha_firtsikova

Помимо заграничного путешествия компания предлагает выиграть: продуктовую корзину, телевизор LED Samsung 55" (138 см), ноутбук Asus 15.6" , игровую приставку PlayStation 4 Pro, робот-пылесос Irobot Roomba Es, холодильник SAMSUNG. В общем-то, акция интересная. Действует с 1 декабря 2019 года по 13 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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