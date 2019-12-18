"Любезно стоим": владивостокцы о 4-балльных пробках

СЕГОДНЯ 02:33 2019-12-18T02:37:21+03:00

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Сервис "Яндекс" оценил утреннюю дорожную ситуацию во Владивостоке всего лишь на 4 балла. Движение 18 декабря по большей части замедленно в традиционных местах заторов. Граждане возмущены подобной несправедливостью.

Наиболее проблемным участком сегодня, как впрочем и в другие дни, является проспект 100-летия. Жирным красным цветом, обозначающим "скоростное" движение, обведены маршруты в обе стороны. Затор распространился и на соседний проспект Некрасовский, но там ситуация несколько лучше - местами линии желтые.

В сторону Русского острова, в районе ТЦ "Первомайский" наблюдается пробка, в то время как сам мост радует зеленым цветом.

Горожане с Первореченского района в "разговорчиках" возмущены.

- "Чего стоим, кого ждем?", "Что тупим?", "Давайте поедем!".

В то время как кто-то уже смирился с вечными пробками в районе 100-летия.

- Любезно стоим, - гласит один из комментариев на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU