В Приморье ограбление цветочного с игрушечным пистолетом закончилось тюремным сроком
В Приморском крае суд приговорил 43-летнего мужчину к 2 годам 10 месяцам заключения за ограбление цветочного магазина. Ранее судимый житель Уссурийска облачился в медицинскую маску, перчатки и «вооружился» игрушечным пистолетом. Продавец успела нажать тревожную кнопку, поэтому нападавшего удалось оперативно задержать.
Нападение на цветочный магазин произошло в марте 2019 года в ночное время. Злоумышленник в медицинской маске ворвался в помещение и потребовал выручку, угрожая предметом похожим на пистолет. Опасаясь за свою жизнь, сотрудница отдала деньги и мобильный телефон, при этом вызвала сотрудников частного охранного предприятия, нажав на кнопку. Прибывшие специалисты, совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника с поличным. Во время осмотра прилегающей к магазину территории оперативники обнаружили маску, перчатки и игрушечный пистолет.
Грабитель завладел чужим имуществом, угрожая игрушечным пистолетомФото: 25.mvd.ru
По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, во время следствия мужчина находился под стражей. Суд признал его виновным в разбое, совершенном, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Теперь любителю легкой наживы предстоит провести почти 3 года в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU