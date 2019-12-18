Тяга к знаниям: ученикам владивостоксой школы приходится ползком добираться на уроки

СЕГОДНЯ 04:32 2019-12-18T04:54:39+03:00

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Жители Владивостока возмущены ситуацией, сложившейся в Советском районе города, где детям приходится в прямом смысле добираться на занятия ползком. Обледеневшая лестница без перил превратилась в настоящую преграду на пути к знаниям. По словам местных жителей, узкая дорожка через гаражи – стала основным путем к школе, в связи с реконструкцией стадиона и появившимся забором по периметру.

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 60 расположена на Давыдова, 30, во Владивостоке. Горожане утверждают, что уже не в первый раз становятся свидетелями подобного передвижения школьников, которые попросту соскальзывают с крутой лестницы без перил. Преодоление ледяной преграды на пути к знаниям удалось заснять на видео, которое уже набирает популярность в сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750283" frameborder="0"></iframe> Лестница во Владивостоке превратилась в полосу препятствий.Видео: dps.control

– Эта лестница разрушена и проходит через гаражи, но детям там приходится ходить, так как закрыли второй выход через спортивную площадку (идет реконструкция спортивного стадиона). Иногда детки перелазят через забор, а он метра 2,5. Если в обход, то там проезжая часть. А дорога через гаражи ужасная, вся в стеклах, – делится местная жительница.

Некоторые горожане уверены, что ждать помощи от коммунальщиков не стоит. Родителям, чьи дети вынуждены передвигаться ползком, попросту стоит самим организовать уборку территории.

– Понятно, что разгильдяи не почистили лестницу, но неужели у детей нет отцов, а у мам с колясками мужей? Там двум мужикам работы на полчаса. Нет, будут снимать видео и выкладывать, а дети пусть ноги ломают. Тьфу, позор. Все ругают правительство, мэрию, управляйку. Надежд на них мало, так позаботьтесь сами о себе и своих близких, – констатирует житель Приморья.

Стоит отметить, что из-за аномального тепла в декабре, снега и дождя, прошедших накануне, часть улиц Владивостока обледенела.

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ИСТОЧНИК KP.RU