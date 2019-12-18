Больше тысячи китайцев въехали нелегально в Приморье по поддельным документам

СЕГОДНЯ 05:38 2019-12-18T05:55:17+03:00

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Приморская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые организовали незаконный въезд иностранцев в регион. За три года преступная группировка обеспечила незаконное пребывание в крае больше 1000 граждан Китайской Народной Республики.

По версии следствия, трое жителей Приморья с июля 2015 года по октябрь 2018 года, организовывали незаконный въезд иностранцев. Злоумышленники контролировали некоторые коммерческие структуры, которые не являются участниками внешне-экономической деятельности. Именно через эти организации удавалось подготовить необходимый пакет документов, для пребывания китайцев в регионе. При этом иностранцы незаконно получали деловые, коммерческие, рабочие и учебные визы.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю. По сообщению пресс-службы прокуратуры Приморского края, на данный момент материалы переданы во Фрунзенский районный суд Владивостока. Организаторам незаконного бизнеса грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU