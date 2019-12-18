За год во Владивостоке успели отремонтировать только 32 лестницы

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-18T07:44:00+03:00

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Администрация Владивостока подвела итоги по ремонту лестниц в 2019 году. Специалисты управления дорог и благоустройства мэрии города привели в порядок 32 лестницы краевой столицы. По заявлениям горожан, в срочном ремонте нуждается целый ряд объектов.

Новые лестничные пролеты, взамен сломанных появились в различных районах приморской столицы. Первым делом специалисты отремонтировали лестницы, связывающие жилые дома с остановками общественного транспорта, местами отдыха и социально-важными учреждениями. При этом все конструкции были оборудованы перилами. По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, большинство объектов уже сданы. Сейчас подрядчики завершают ремонт на Интернациональной, 59, Хабаровской, 19 и Корабельной набережной, 1. В этом году новые лестницы также появились на Чкалова, 17-20, на участке от Котельникова, 26 к остановке «Школа милиции», на Писаревской, 6, Ватутина, 20, Окатовой, 18, Часовитина, 11, Океанском проспекте, 106/1. В районе домов 40, 44 и 52 на Жигура, построено сразу два объекта. Ремонт лестниц в 2019 также прошел на Красного Знамени, 109, от остановки «Котельникова» к дому № 14 на Аллилуева, от Тухачевского, 24 к детскому саду № 35, на Шилкинской, 8-10, от дома № 74 на Луговой к Сабанеева, 13 и по многим другим адресам.

Специалисты отремонтировали лестницы в разных районах городаФото: vlc.ru

Жители Владивостока уверены, что ремонт лестничных пролетов нужен еще на многих объектах. «КП»-Владивосток» буквально сегодня рассказывала о разрушенной лестнице без перил по которой детям приходится добираться в школу на Давыдова. Обледеневшую конструкцию некоторые школьники проползают на коленках. Не лучше обстоят дела и с лестницей в районе домов между домом Некрасовская,74 и садиком на Некрасовской, 76а. По словам родителей, на некоторых пролетах отсутствуют перила. Очевидцы сообщают о печальном состоянии одного из популярных надземных переходов на Луговой. На виадуке отсутствует часть ступенек.

ИСТОЧНИК KP.RU