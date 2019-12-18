2019-12-18T08:23:15+03:00
Происшествия

В аварии на приморской трассе погиб старший следователь Хорольского района

Двух пассажиров госпитализировали с различными травмами
Милана СОКОЛ
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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника в ПриморьеСледственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника в ПриморьеФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет Российской Федерации по Приморскому краю проводит проверку по факту аварии в которой погиб сотрудник ведомства. Старший следователь Хорольского межрайонного следственного отдела не справился с управлением, и его машина перевернулась в кювет. Водитель погиб на месте ЧП, два пассажира были доставлены в больницу с различными травмами.

Авария с участием следователя случилась 16 декабря на 62 километре трассы Михайловка-Турий Рог. По сообщению пресс-службы СК по Приморскому краю, в момент происшествия помимо водителя в машине находились два пассажира. Они получили различные травмы и были в срочном порядке госпитализированы в больницу. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства, предшествующие смертельной аварии. Следователи также устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

По случаю тяжелой утраты, коллектив следственного управления выражает глубокое соболезнование родным погибшего сотрудника следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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