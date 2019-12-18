Маленькое ДТП с большим участником парализовало центральную дорогу во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-18T08:21:29+03:00

Длинномер и малолитражка не поделили проезд на узком участке трассы

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Авария с участием большегруза и малолитражки случилось на популярной дороге Владивостока, днем, 18 декабря. Транспортные средства заняли внушительную часть проезда по Светланской, поэтому в считанные минуты в микрорайоне образовалась внушительная пробка.

Рядовое ДТП случилось в районе «Гайдамака». Транспортные средства не поделили проезд рядом с домом 116 на улице Светланской. Узкая дорога и запаркованная обочина способствовали быстрому образованию пробки. По сообщениям автолюбителей, транспортный затор сковал Луговую, Новоивановскую и часть Светланской. Тем, кто не желает простаивать в пробке, стоит заранее обдумать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU