2019-12-18T10:31:58+03:00
Общество

Сотрудница «Росгосстраха» обворовывала клиентов и компанию в Приморье

Страховой агент присвоила больше 600 тысяч рублей
Милана СОКОЛ
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Страховой агент присваивала деньги клиентов фирмыСтраховой агент присваивала деньги клиентов фирмыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во Владивостоке перед судом предстанет страховой агент компании ПАО СК «Росгосстрах», которая присвоила больше 600 тысяч рублей. Недобросовестная сотрудница «кинула» не только клиентов, но и работодателя. Возмещать ущерб женщина не стала, поэтому злоумышленнице грозит до 6 лет тюрьмы.

Заместитель прокурора города Владивостока утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая больше года занималась хищением денег автомобилистов и фирмы. Сотрудница «Росгосстраха» заключала договора автострахования гражданской ответственности, однако деньги клиентов до компании не доходили. По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, женщина занималась противоправной деятельностью с декабря 2015 года по сентябрь 2016. За это время мошенница успела составить 107 страховых договоров. Сейчас уголовное дело передано в Первореченский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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