2019-12-18T11:28:43+03:00
Происшествия

На федеральной трассе в Приморье пешехода дважды сбили на «зебре»

Один водитель скрылся с места ДТП, второй попросту не заметил лежащего человека
Милана СОКОЛ
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Полиция выясняет обстоятельства трагедии на федеральной трассеПолиция выясняет обстоятельства трагедии на федеральной трассеФото: 25.mvd.ru
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В Уссурийск под колесами авто погиб 31-летний приморец, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По злой случайности пешеход оказался дважды сбит на «зебре». Первый водитель скрылся с места ДТП, оставив сбитого мужчину. Второй автомобилист попросту не заметил лежащего на темном участке дороги пешехода. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными.

Смертельная авария произошла на 651 километре автодороги «Уссури», соединяющей Хабаровск и Владивосток. На место происшествия прибыли представители экстренных служб, однако спасти пешехода не удалось. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который не освещается. По предварительной информации, человека в темной одежде сбил неустановленный автомобиль. Следующий наезд на мужчину, лежащего в темноте на проезжей части, совершил 27-летний водитель Nissan Tiida Latio. Автолюбитель ехал со стороны Уссурийска в направлении Михайловки. По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения автолюбителя всего 1 год. Парень ранее привлекался за нарушение правил перевозки детей.

Специалистам предстоит разобраться во всех подробностях трагедии, унесшей жизнь человека. Полицейские обращаются к очевидцам ДТП с просьбой рассказать имеющуюся информацию или предоставить запись видеорегистратора, которая поможет выяснить истину. Свидетели могут обратиться в дежурную часть отдела полиции по адресу: Приморский край, Уссурийск, Калинина, 17, или по телефону: 8 (4234) 32-16-26, 32-07-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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