Матросы компании Глеба Франка, переехавшей во Владивосток, получают до 200 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-18T14:54:19+03:00

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В октябре этого года Русская Рыбопромышленная Компания, принадлежащая Глебу Франку, перевела свой головной офис из Москвы во Владивосток. А уже в конце года глава компании Виктор Литвиненко встретился с журналистами, чтобы обозначить основные приоритеты работы РРПК на Дальнем Востоке. Среди прочего – глобальное обновление флота и забота о благосостоянии сотрудников. Некоторые цифры впечатляют.

По словам Литвиненко, упор делается на подбор, подготовку и систему мотивации кадров. В 2019 году кадровый центр РРПК обработал 17 000 заявок от кандидатов. Особое внимание уделяется молодым специалистам. Мотивируют даже такими мерами поддержки, как приобретение жилья. Но и про высокие зарплаты не забывают.

- За высокие результаты, которых добиваются наши экипажи, они получают достойное вознаграждение. В РРПК заработная плата каждого члена экипажа напрямую зависит от прибыли компании и это хороший стимул для рыбаков. Кроме того, введена оплата «перегрузов», поэтому рыбаки стараются увеличить скорость выполнения погрузочно-разгрузочных работ, что в свою очередь положительно сказывается на промысле. В этом сезоне у нас есть ключевые экипажи, где матрос получает более 200 тысяч рублей в месяц, а это около 3 тысяч долларов, - сообщил Литвиненко.

Из соображений безопасности компания начала вывод наименее эффективных мощностей. Так, в 2019 году выведен из эксплуатации БМРТ «Простор». В следующем году запланирован вывод из эксплуатации еще двух судов - БМРТ «Баженовск» и «Георгий Московский». На смену им на стапелях Адмиралтейских верфей строятся корпуса первых двух супер траулеров из 10, которые будут построены для работы в Дальневосточном бассейне. Идет процесс резки металла для третьего и четвертого судов. В 2021 году первое и второе судно передадут РРПК.

А к концу 2020 года во Владивостоке ожидается головное судно компании, которое строится за рамками государственной программы инвестквот.

- Ввод новых мощностей позволит существенно увеличить объем квот на добычу минтая, обеспечить возможности для глубокой переработки (в филе и фарш) до 100% добываемой рыбы, а также выйти на новые рынки с новым продуктом – сурими, - пообещал Виктор Литвиненко.

Один из супер траулеров, строящихся для Дальнего Востока. Фото: предоставлено РРПК

Справка «КП».

По прогнозу, объем добычи РРПК в 2019 году составит более 300 тысяч тонн водных биологических ресурсов, в том числе 260 тысяч тонн минтая, что на 7% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU