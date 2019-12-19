2019-12-19T01:22:08+03:00
Происшествия

Проверяла швы со свечкой: в новостройке в Приморье произошел первый пожар

Хозяйка квартиры решила своими методами проконтролировать ремонтников
Милана СОКОЛ
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ЧП случилось в новом жилом комплексеЧП случилось в новом жилом комплексеФото: dps_vl
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Первая беда пришла в недавно построенный дом в «Надеждинском полесье». Пожар случился на 7 этаже квартиры в доме 4 на улице Приморской. По словам соседей, хозяйка жилища решила проинспектировать ход ремонтных работ на балконе, при этом женщина не придумала ничего умнее, как искать сквозняк с помощью свечки.

Пожар в новом жилом комплексе произошел около 18 часов 18 декабря. Жильцы дома, который лишь недавно был сдан, естественно оказались шокированы происходящим. Как уверяют соседи, причиной ЧП стало опасное обращение с огнем. По словам очевидцев, на балконе шел ремонт, специалисты закончили с основными работами и занялись утеплением.

– Хозяйка решила проверить со свечкой только что установленные окна на предмет продувания. Нашла место, где ей показалось мало пены, ну рабочие и подпенили. И она со свечкой еще раз полезла смотреть. Вот оно и загорелось, так как за обшивкой было два слоя изопинка. Они не смогли сразу потушить, загорелась часть балкона,– делятся жители Приморья в социальных сетях.

Как уверяют жители «Надеждинского полесья», пожарные приехали на вызов довольно быстро. Однако достаточно времени ушло на поиски гидранта и обесточивание дома. К счастью обошлось без пострадавших. Точные причины пожара и степень материально ущерба еще предстоит установить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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