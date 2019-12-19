2019-12-19T02:15:47+03:00
Происшествия

Пожилой водитель «Жигулей» спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом

Местные жители просят обезопасить аварийный перекресток в Надеждинском районе [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Пожилой водитель погиб на местеПожилой водитель погиб на местеФото: 25.mvd.ru
Изменить размер текста:

Учетное ДТП случилось накануне в Надеждинском районе Приморья на 725 километре автодороги А-370 «Уссури». 83-летний водитель автомашины «Лада 2105» при выезде с второстепенной не пропустил Toyota Chaser , движущуюся по главной дороге. Автомобиль отлетел в припаркованную на обочинеToyota Voxy. Водитель российской машины погиб на месте. Местные жители уверяют, что ни одна неделя не обошлась без аварий на этом перекрестке.

Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», авария случилась на выезде с улицы Анисимова на трассу в Надеждинск. По свидетельствам очевидцев, ДТП на этом участке трассы происходят с печальным постоянством. Местные жители просят обезопасить дорогу, установив светофор, или полицейский пост.

Toyota Chaser откинуло на другую машину Фото: 25.mvd.ru

Toyota Chaser откинуло на другую машинуФото: 25.mvd.ru

По сообщению пресс-службы ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району, водитель «Лада 2105» двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. На перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу Toyota Chaser. От удара седан ударил стоящий на перекрестке микроавтобус, после чего съехал на обочину. Травмы, полученные 83-летним владельцем российского автопрома, оказались смертельными. Мужчина скончался до приезда сотрудников оперативных служб. В этом году он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Авария произошла в условиях хорошей видимости на сухом асфальте. Во всех подробностях трагедии предстоит разобраться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник к нам приходит: жителя Приморья задержали за незаконную рубку молодых елок
Пожилой водитель «Жигулей» спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом
Проверяла швы со свечкой: в новостройке в Приморье произошел первый пожар
Назойливые Аня и Яна «разводят» доверчивых приморцев
Матросы компании Глеба Франка, переехавшей во Владивосток, получают до 200 тысяч рублей в месяц
На федеральной трассе в Приморье пешехода дважды сбили на «зебре»
Сотрудница «Росгосстраха» обворовывала клиентов и компанию в Приморье
Маленькое ДТП с большим участником парализовало центральную дорогу во Владивостоке
В аварии на приморской трассе погиб старший следователь Хорольского района
За год во Владивостоке успели отремонтировать 32 лестницы
Больше тысячи китайцев въехали нелегально в Приморье по поддельным документам
Тяга к знаниям: ученикам владивостоксой школы приходится ползком добираться на уроки
В Приморье ограбление «цветочного» с игрушечным пистолетом закончилось тюремным сроком
"Любезно стоим": владивостокцы о 4-балльных пробках
Известная в Приморье сеть супермаркетов разыгрывает путевки в несуществующую страну
Синоптики рассказали о потенциально опасной погоде в Приморье
Приморца едва не погубила любовь к рыбалке
Новые окна установлены в детских садах Врангеля благодаря помощи Фонда «Восточный Порт»
В Приморье вторую неделю ищут без вести пропавшего подростка с русыми волосами
Во Владивостоке началась регистрация на турнир по дворовому хоккею
В Black Star Burger во Владивостоке кормят бесплатно
Как в сказке: во Владивостоке пройдет ледовый бал
Приморцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу
Так поднимем же за это стаканы с соком: Приморье – самый трезвый регион ДФО
Розничный бизнес Альфа-Банка признали лучшим