Пожилой водитель «Жигулей» спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 02:13 2019-12-19T02:15:47+03:00

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Учетное ДТП случилось накануне в Надеждинском районе Приморья на 725 километре автодороги А-370 «Уссури». 83-летний водитель автомашины «Лада 2105» при выезде с второстепенной не пропустил Toyota Chaser , движущуюся по главной дороге. Автомобиль отлетел в припаркованную на обочинеToyota Voxy. Водитель российской машины погиб на месте. Местные жители уверяют, что ни одна неделя не обошлась без аварий на этом перекрестке.

Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», авария случилась на выезде с улицы Анисимова на трассу в Надеждинск. По свидетельствам очевидцев, ДТП на этом участке трассы происходят с печальным постоянством. Местные жители просят обезопасить дорогу, установив светофор, или полицейский пост.

Toyota Chaser откинуло на другую машинуФото: 25.mvd.ru

По сообщению пресс-службы ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району, водитель «Лада 2105» двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. На перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу Toyota Chaser. От удара седан ударил стоящий на перекрестке микроавтобус, после чего съехал на обочину. Травмы, полученные 83-летним владельцем российского автопрома, оказались смертельными. Мужчина скончался до приезда сотрудников оперативных служб. В этом году он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Авария произошла в условиях хорошей видимости на сухом асфальте. Во всех подробностях трагедии предстоит разобраться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU