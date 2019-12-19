2019-12-19T05:48:32+03:00
Общество

Кожемяко сокращает бедность в Приморье: пенсионеров ждет крупная доплата

Получить выплату смогут пожилые люди с доходом ниже прожиточного минимума и без работы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Пенсионерам начнут доплачиватьПенсионерам начнут доплачиватьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Приморье будут доплачивать 6 тысяч рублей безработным пенсионерам с низким доходом. Новую меру социальной поддержки введут с 2020 года, сообщает администрация Приморского края. Выплата будет начисляться единовременно раз в год. Закон разработан по поручению Олега Кожемяко, губернатор хочет сократить уровень бедности в регионе.

Получить выплату смогут пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума (по подсчетам экспертов, в 2019 году стоимостная величина составит 10 623 рубля) и не работающие (по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году доплаты).

Подсчитывая сумму материального обеспечения у пожилых людей, будут учитывать: пенсии и срочные пенсионные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячную денежную выплату, включая стоимость набора социальных услуг, и иные меры социальной поддержки, установленные краевым законодательством в денежном выражении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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