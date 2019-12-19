По 250 рублей за душу: жителя Артема пойдет под суд за двойное убийство на кухне

СЕГОДНЯ 06:06 2019-12-19T06:06:48+03:00

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Случилось все в Артеме, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 1-я Западная. 51-летний местный житель распивал алкоголь вместе с тремя приятелям на кухне. Спустя время один из собутыльников ушел спать и о том, что происходило на кухне, не знал.

В это время житель Артема обнаружил, что у него пропали 500 рублей и пришел в ярость. Начал высказывать претензии двум приятелям, которые бодрствовали. Никто из них не сознавался в том, что брал деньги. В итоге возник конфликт, урегулировать который, к сожалению, не вышло. Мужчина, не нашедший наличные, схватил нож и зарезал двух собутыльников.

- Он нанес одному потерпевшему не менее 5 ударов в область шеи и не менее 18 ударов другому. От полученных травм они скончались на месте преступления, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. – По статье «Убийство двух лиц» возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU