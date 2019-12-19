Темноволосый метис: больше двух месяцев в Приморье ищут кареглазого Михаила

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-19T08:02:45+03:00

Парень ушел из дома в октябре, но домой так и не вернулся

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Максим Ким 1998 года рождения пропал, уйдя из дома в приморском поселке Новоникольск пятого октября 2019 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Он просто больше не вернулся домой и пропал без вести. Родственники забили тревогу. К поискам подключились и волонтеры Примпоиска.

К сожалению, за два месяца ситуация так и не прояснилось. Максима не нашли. Активисты просят о помощи неравнодушных горожан. Присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели Максима или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170 сантиметров, метис, худощавого телосложения, брюнет, глаза карие.

Был одет: не установлено.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Михаила,

просим позвонить по телефонам:

8 (4234)-32-30-31 - ОВД России по г. Уссурийск или 02, 102 – полиция 8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU