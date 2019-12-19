2019-12-19T08:02:45+03:00
Общество

Темноволосый метис: больше двух месяцев в Приморье ищут кареглазого Михаила

Парень ушел из дома в октябре, но домой так и не вернулся
Кристина ГРИН
Поделиться:
Максим пропал пятого октября.Максим пропал пятого октября.
Изменить размер текста:

Максим Ким 1998 года рождения пропал, уйдя из дома в приморском поселке Новоникольск пятого октября 2019 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Он просто больше не вернулся домой и пропал без вести. Родственники забили тревогу. К поискам подключились и волонтеры Примпоиска.

К сожалению, за два месяца ситуация так и не прояснилось. Максима не нашли. Активисты просят о помощи неравнодушных горожан. Присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели Максима или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170 сантиметров, метис, худощавого телосложения, брюнет, глаза карие.

Был одет: не установлено.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Михаила,

просим позвонить по телефонам:

8 (4234)-32-30-31 - ОВД России по г. Уссурийск или 02, 102 – полиция 8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УАЗ для вас: автопарк скорой помощи Приморья пополнился 34 новенькими машинами
Темноволосый метис: больше двух месяцев в Приморье ищут кареглазого Михаила
По 250 рублей за душу: жителя Артема пойдет под суд за двойное убийство на кухне
Кожемяко сокращает бедность в Приморье: пенсионеров ждет крупная доплата
Праздник к нам приходит: жителя Приморья задержали за незаконную рубку молодых елок
Пожилой водитель «Жигулей» спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом
Проверяла швы со свечкой: в новостройке в Приморье произошел первый пожар
Назойливые Аня и Яна «разводят» доверчивых приморцев
Матросы компании Глеба Франка, переехавшей во Владивосток, получают до 200 тысяч рублей в месяц
На федеральной трассе в Приморье пешехода дважды сбили на «зебре»
Сотрудница «Росгосстраха» обворовывала клиентов и компанию в Приморье
Маленькое ДТП с большим участником парализовало центральную дорогу во Владивостоке
В аварии на приморской трассе погиб старший следователь Хорольского района
За год во Владивостоке успели отремонтировать 32 лестницы
Больше тысячи китайцев въехали нелегально в Приморье по поддельным документам
Тяга к знаниям: ученикам владивостоксой школы приходится ползком добираться на уроки
В Приморье ограбление «цветочного» с игрушечным пистолетом закончилось тюремным сроком
"Любезно стоим": владивостокцы о 4-балльных пробках
Известная в Приморье сеть супермаркетов разыгрывает путевки в несуществующую страну
Синоптики рассказали о потенциально опасной погоде в Приморье
Приморца едва не погубила любовь к рыбалке
Новые окна установлены в детских садах Врангеля благодаря помощи Фонда «Восточный Порт»
В Приморье вторую неделю ищут без вести пропавшего подростка с русыми волосами
Во Владивостоке началась регистрация на турнир по дворовому хоккею
В Black Star Burger во Владивостоке кормят бесплатно
Как в сказке: во Владивостоке пройдет ледовый бал
Приморцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу
Так поднимем же за это стаканы с соком: Приморье – самый трезвый регион ДФО
Розничный бизнес Альфа-Банка признали лучшим