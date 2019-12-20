2019-12-20T01:04:25+03:00
Общество

Ни снега, ни тепла: о погоде на 20 декабря во Владивостоке

На большей части региона сегодня без осадков
Кристина ГРИН
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В дальневосточной столице сегодня переменная облачность.В дальневосточной столице сегодня переменная облачность.Фото: Кристина ГРИН
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Погода в Приморье всецело подчиняется гребню антициклона. Отсюда в регионе переменная облачность. По данным синоптиков портала Примпогода, в крае будет преимущественно без осадков. Днем -18 -6 градусов. Ветер юго-западный, западный, умеренный.

Небольшая облачность сегодня во Владивостоке. Осадков в дальневосточной столице не прогнозируется. Дневные температуры в пределах -6-8 градусов. Утром и вовсе до -13 градусов. Ветер северный умеренный.

Облачно и без осадкой сегодня и в Уссурийске. Днем -7-9 градусов, а в утренние часы все -23 градуса. Ветер северный, северо-западный, умеренный.

Снега не будет и в Находке. Здесь все та же переменная облачность. Дневные температуры колеблются в пределах -4-6 градусов, утром -12-14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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