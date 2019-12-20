Особая примета – нет многих зубок: в Приморье не могут найти зеленоглазого Николая

СЕГОДНЯ 01:40 2019-12-20T01:40:38+03:00

Возможно, вы видели Николая или знаете, где он может находиться. Фото: Примпоиск.

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Николай Лопунов 1984 года рождения пропал 16 декабря. Он ушел из дома в Дальнегорске, но обратно так и не вернулся. О его местонахождении неизвестно до сих пор. Родственник забили тревогу. Поиски волонтеров Примпоиска, к сожалению, пока не привели ни к каким результатам. Активисты просят о помощи неравнодушных горожан. Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели Николая или знаете, где он может находиться.

Приметы: рост 186 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно –русые, глаза каре-зеленого цвета, отсутствие многих зубов.

Был одет: куртка с надписью «Asia» темного цвета с полосой бордового цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черно-коричневого цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Николая,

просим позвонить по телефонам:

8 (42356) 25-7-05, 34-9-13 - МОМВД России « Дальнереченский» или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU