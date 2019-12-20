Министр транспорта РФ наградил работников АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 01:51 2019-12-20T01:51:48+03:00

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Работники АО «Восточный Порт» - заместитель начальника по коммерческой работе ППК-3 Татьяна Бебкова, главный инженер Портофлота Андрей Буряк, инженер 1 категории ППК-3 Вячеслав Кайсин получили из рук министра транспорта РФ Евгения Дитриха благодарности за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Вручение состоялось в Гербовом зале Министерства транспорта РФ в рамках торжественной церемонии награждения 45 лучших работников транспортных компаний России.

27 декабря 2019 года благодарности Министерства транспорта РФ будут торжественно вручены ещё двенадцати сотрудникам АО «Восточный Порт» во Врангеле на церемонии чествования ветеранов производства. Всего же в уходящем году правительственных, региональных и корпоративных наград удостоены несколько десятков работников компании. Из них более 50 человек награждены медалями, нагрудными знаками и отмечены благодарностями Министерства транспорта РФ.

Юбилейный год «Восточного Порта», который отметил своё 45-летие, стал знаменательным не только в истории предприятия, но и для всей транспортной отрасли страны. В начале сентября завершено строительство Третьей очереди специализированного перегрузочного комплекса – крупнейшего частного инвестиционного портового проекта стоимостью более 40 млрд руб., успешно реализованного без государственного финансирования. Запуском терминала была достигнута главная цель – решение задачи, поставленной в 2012 году Президентом РФ по развитию высокотехнологичной портовой инфраструктуры, наращиванию экспортного потенциала России и повышению конкурентоспособности российской угольной отрасли на мировом рынке.

Проект строительства Третьей очереди АО «Восточный Порт» по праву признан луч¬шим инфраструктурным проектом 2019 года на национальной ежегод¬ной премии «Формула движения» в рамках Транспортной недели в Мо¬скве. «Это состоявшаяся история успеха – увеличена мощность высокотехнологичного терминала до уровня 50-55 млн тонн, увеличен штат трудового коллектива. Для Дальнего Востока запуск Третьей очереди – это, прежде всего, новые налоговые поступления и, конечно же, применение наилучших доступных технологий в перевалке угля», - подчеркнула директор службы по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Благодаря запуску Третьей очере¬ди АО «Восточный Порт» приблизил достижение других производствен¬ных показателей. В ноябре 2019 года с причалов нового терминала была отгружена 500-миллионная тонна угля – таких высоких показателей приморские стивидоры достигли почти за полвека работы «Восточного Порта». Согласно статистике, за всю историю компания обработала свыше 8 млн вагонов, под погрузку принято более 29 тыс. судов. За последние 10 лет отгружено более 210 млн тонн угольной продукции, достигнут абсолютный рекорд среди всех уголь¬ных портов России.

ИСТОЧНИК KP.RU