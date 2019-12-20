Коловая пробка: грузовик и автовоз перекрыли популярную дорогу Владивостока
Выезд со Снеговой на объездную трассу Патрокл – Седанка – Де-Фриз оказался полностью заблокирован из-за ДТП с крупногабаритными авто. Грузовик и автовоз не поделили дорогу на затяжном повороте, полностью перекрыв проезд для других участников движения. Естественно в считанные минуты образовалась внушительная пробка.
По сообщениям очевидцев, выезд с Дальхимпрома на объездную трассу, в прочем, как и заезд с нее, на данный момент невозможен. Дорогу перегородили крупногабаритные транспортные средства, объехать которые попросту негде. Водителям стоит заранее обдумать пути, чтобы миновать аварийный участок, на котором уже собралась внушительная пробка во всех направлениях. В причинах происшествия и степени материального ущерба предстоит разобраться специалистам.
Автомобили заняли всю дорогу, заблокировав выезд.Видео: dpscontrol125rus
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ИСТОЧНИК KP.RU