Коловая пробка: грузовик и автовоз перекрыли популярную дорогу Владивостока

СЕГОДНЯ 04:00 2019-12-20T04:11:20+03:00

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Выезд со Снеговой на объездную трассу Патрокл – Седанка – Де-Фриз оказался полностью заблокирован из-за ДТП с крупногабаритными авто. Грузовик и автовоз не поделили дорогу на затяжном повороте, полностью перекрыв проезд для других участников движения. Естественно в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

По сообщениям очевидцев, выезд с Дальхимпрома на объездную трассу, в прочем, как и заезд с нее, на данный момент невозможен. Дорогу перегородили крупногабаритные транспортные средства, объехать которые попросту негде. Водителям стоит заранее обдумать пути, чтобы миновать аварийный участок, на котором уже собралась внушительная пробка во всех направлениях. В причинах происшествия и степени материального ущерба предстоит разобраться специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750736" frameborder="0"></iframe> Автомобили заняли всю дорогу, заблокировав выезд.Видео: dpscontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU