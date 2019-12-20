2019-12-20T04:11:20+03:00
Происшествия

Коловая пробка: грузовик и автовоз перекрыли популярную дорогу Владивостока

Один из выездов на объездную трассу заблокирован [видео]
Милана СОКОЛ
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Крупногабаритные машины перекрыли проезд. Фото: dpskontrol_125rusКрупногабаритные машины перекрыли проезд. Фото: dpskontrol_125rus
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Выезд со Снеговой на объездную трассу Патрокл – Седанка – Де-Фриз оказался полностью заблокирован из-за ДТП с крупногабаритными авто. Грузовик и автовоз не поделили дорогу на затяжном повороте, полностью перекрыв проезд для других участников движения. Естественно в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

По сообщениям очевидцев, выезд с Дальхимпрома на объездную трассу, в прочем, как и заезд с нее, на данный момент невозможен. Дорогу перегородили крупногабаритные транспортные средства, объехать которые попросту негде. Водителям стоит заранее обдумать пути, чтобы миновать аварийный участок, на котором уже собралась внушительная пробка во всех направлениях. В причинах происшествия и степени материального ущерба предстоит разобраться специалистам.

Автомобили заняли всю дорогу, заблокировав выезд.Видео: dpscontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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