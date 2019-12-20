2019-12-20T04:16:13+03:00
Общество

Приморцу могут дать год исправительной колонии за оскорбление полицейских

26-летний парень ответит за бранные слова перед судом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Молодой человек обвиняется в уголовном преступленииМолодой человек обвиняется в уголовном преступленииФото: Алексей БУЛАТОВ
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26-летний парень в конце октября этого года ворвался в Дальнегорскую городскую больницу и начал дебоширить: выбил дверь приемного покоя, повредил замок. Делал он все это на пьяную голову. Прибывший на вызов наряд полицейских попытался утихомирить нарушителя, но нарвался на нецензурную брань, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Приморца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного 319 статьей - «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей». В санкциях статьи предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года. Дело уже направили в суд для рассмотрения по существу, свидетелями будут выступать медики.

Кстати, обвиняемый молодой человек был уже ранее судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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