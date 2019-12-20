2019-12-20T06:17:46+03:00
Происшествия

Скоростной заезд закончился трагедией в Находке

Дорогой автомобиль превратился в груду металла, водитель погиб на месте
Милана СОКОЛ
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Водитель Infinity погиб на месте. Фото: dpskontrol125rusВодитель Infinity погиб на месте. Фото: dpskontrol125rus
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Авария с участием Infinity произошла накануне вечером в приморском городе Находка. Владелец кроссовера не справился с управлением в районе Находкинского проспекта и на всем ходу протаранил дерево. Удар оказался такой силы, что автомобиль превратился в груду металла, а водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

По свидетельствам очевидцев, скорость авто была довольно высокой. Свидетели уверяют, что автомобилист устроил заезд на перегонки с другой машиной, но в какой-то момент не справился с управлением, попытался избежать столкновения, резко вывернув руль. Автомобиль выехал на обочину и врезался в дерево, передняя часть Infinity оказалась попросту разворочена. Как уверяют свидетели, двигатель вошел в салон. В срочном порядке на место аварии приехали сотрудники экстренных служб. Медики попытались реанимировать владельца авто, однако помочь пострадавшему не удалось. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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