«Я там машину свою заминировал»: приморец решил пошутить с судебными приставами
Мужчина из Арсеньева сообщил о бомбе в машине возле здания судебных приставов. Оказалось, что он всего лишь пошутил, но было уже поздно. На место происшествия срочно были вызваны сотрудники полиции, а также специалисты-взрывотехники. 50-летнему ранее судимому приморцу придется вновь предстать перед судом.
Хулиган рассказал о предполагаемом взрыве в отделе судебных приставов, куда был вызван из-за неуплаты долга. Во время разговора в кабинете советника юстиции 3-го класса он неожиданно заявил, что возле здания судебных приставов стоит его автомобиль, который заминирован.
Стражи порядка осмотрели автомобиль и квартиру должника, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Задержанный мужчина пояснил, что просто хотел пошутить.
По факту заведомо ложного сообщения о заминировании проводится проверка. Не исключено, что шутнику грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU