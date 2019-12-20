2019-12-20T06:11:25+03:00
Общество

«Я там машину свою заминировал»: приморец решил пошутить с судебными приставами

Теперь мужчине не до смеха, ему может грозить крупный штраф и уголовная ответственность
Анастасия МЕЛЬНИКОВАМарк КАПУСТИН
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Приморец дошутился до судаПриморец дошутился до судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчина из Арсеньева сообщил о бомбе в машине возле здания судебных приставов. Оказалось, что он всего лишь пошутил, но было уже поздно. На место происшествия срочно были вызваны сотрудники полиции, а также специалисты-взрывотехники. 50-летнему ранее судимому приморцу придется вновь предстать перед судом.

Хулиган рассказал о предполагаемом взрыве в отделе судебных приставов, куда был вызван из-за неуплаты долга. Во время разговора в кабинете советника юстиции 3-го класса он неожиданно заявил, что возле здания судебных приставов стоит его автомобиль, который заминирован.

Стражи порядка осмотрели автомобиль и квартиру должника, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Задержанный мужчина пояснил, что просто хотел пошутить.

По факту заведомо ложного сообщения о заминировании проводится проверка. Не исключено, что шутнику грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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