2019-12-20T06:46:43+03:00
Общество

Сгорело 50 квадратных метров: во Владивостоке произошел пожар в одноэтажном доме

Спасатели боролись с огнем больше четырех часов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке загорелся одноэтажный дом. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краюВо Владивостоке загорелся одноэтажный дом. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю
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Вчера поздно вечером, 19 декабря, во Владивостоке произошёл пожар. Спасатели боролись с огнем больше четырех часов. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожарную охрану города Владивостока оповестили о возгорании в одноэтажном доме на улице Таманской в 21.33 минуты.

- Оперативно по указанному адресу прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению, - делятся представители профильного управления.

На локализацию пламени у специалистов ушел практически час. Полностью же ликвидировать огонь удалось только в 1.51 минуту. На пожаре работали 30 человек личного состава и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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