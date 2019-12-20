Сгорело 50 квадратных метров: во Владивостоке произошел пожар в одноэтажном доме
Вчера поздно вечером, 19 декабря, во Владивостоке произошёл пожар. Спасатели боролись с огнем больше четырех часов. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Пожарную охрану города Владивостока оповестили о возгорании в одноэтажном доме на улице Таманской в 21.33 минуты.
- Оперативно по указанному адресу прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению, - делятся представители профильного управления.
На локализацию пламени у специалистов ушел практически час. Полностью же ликвидировать огонь удалось только в 1.51 минуту. На пожаре работали 30 человек личного состава и 8 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU