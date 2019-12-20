Приморочка запрещала мужу видеться с сыном
Жительница Приморья после развода запретила экс-супругу видеться с собственным сыном. Судебные приставы помогли мужчине встретиться с ребенком, сообщает пресс-служба ФССП по Приморскому краю.
После расторжения брака общий ребенок супругов П. остался жить с матерью. Право участвовать в воспитании сына у мужчины оставалось, однако то ли из-за мести бывшему мужу, то ли по каким-то другим причинам, женщина начала всячески препятствовала общению между родственниками. Под различными предлогами отменяла их встречи.
- На основании этого судебный пристав-исполнитель ограничил женщину в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановлении о принудительном приводе гражданки П. в отдел. Работник Службы разъяснил жительнице Приморья о последствиях неисполнения решения суда, в том числе об административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, - делятся представители пресс-службы Судебных приставов.
Госслужащим удалось убедить мать прекратить препятствовать общению. Долгожданная встреча отца с сыном состоялась.
ИСТОЧНИК KP.RU