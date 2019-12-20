2019-12-20T09:05:01+03:00
Общество

Приморочка запрещала мужу видеться с сыном

Судебные приставы убедили мать не препятствовать общению между родственниками
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморочка препятствует встречам родственниковПриморочка препятствует встречам родственниковФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Приморья после развода запретила экс-супругу видеться с собственным сыном. Судебные приставы помогли мужчине встретиться с ребенком, сообщает пресс-служба ФССП по Приморскому краю.

После расторжения брака общий ребенок супругов П. остался жить с матерью. Право участвовать в воспитании сына у мужчины оставалось, однако то ли из-за мести бывшему мужу, то ли по каким-то другим причинам, женщина начала всячески препятствовала общению между родственниками. Под различными предлогами отменяла их встречи.

- На основании этого судебный пристав-исполнитель ограничил женщину в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановлении о принудительном приводе гражданки П. в отдел. Работник Службы разъяснил жительнице Приморья о последствиях неисполнения решения суда, в том числе об административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, - делятся представители пресс-службы Судебных приставов.

Госслужащим удалось убедить мать прекратить препятствовать общению. Долгожданная встреча отца с сыном состоялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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