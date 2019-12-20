2019-12-20T10:21:47+03:00
Общество

Десятки килограммов краба сожгли во Владивостоке

Продукция хранилась без ветеринарных сопроводительных документов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Небезопасную продукцию уничтожили на специализированном предприятииНебезопасную продукцию уничтожили на специализированном предприятииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В одном из торговых павильонов Владивостока хранился 41 килограмм краба. Продукция была без каких-либо ветеринарных сопроводительных документов, из-за чего нельзя было подтвердить ее происхождение и безопасность. Всю партию пришлось изъять и сжечь, сообщает Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Индивидуального предпринимателя, реализовывавшего крабовое мясо и конечности морского животного, привлекли к административной ответственности, возбудили дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Ему выписали административный штраф.

Небезопасную продукцию уничтожили на специализированном предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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