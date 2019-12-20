2019-12-20T11:21:30+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Приморье ожидать снегопад

В выходные дни, 21-22 декабря, в крае будет нестабильная погода
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье выпадет снег. Фото: Брушко СергейВ Приморье выпадет снег. Фото: Брушко Сергей
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В ближайшие выходные дни, 21-22 декабря, в Приморском крае ожидаются температурные качели. Временами будет то теплеть, то холодать, выпадут небольшие осадки, сообщают синоптики портала «Примпогода».

В ночь на субботу к краю подойдет неглубокий циклон с атмосферными фронтами. Из-за него местами в регионе может пойти снег. Днем фронты сместятся и осадки охватят большую часть территории. При этом, по словам специалистов, будет тепло. Ночные морозы ослабеют, а термометры будут показывать нулевые отметки. Только в некоторых местах сохранится минус.

Довольно высокие для декабря температуры продержатся недолго. В ночь на 22 декабря фронты сместятся на акваторию Японского моря, и в регион заглянет отрог холодного сибирского антициклона. Станет морознее.

Во Владивостоке в субботу пойдет слабый снег, но дневная температура будет ближе к нулю. Похолодание наступит в воскресенье – столбики термометров покажут значения на 3-6 градусов ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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