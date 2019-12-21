2019-12-21T03:12:52+03:00
Общество

Подарки от погоды: во Владивостоке тепло и небольшой снег

Вполне комфортные для декабря температуры ожидаются во всем регионе
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
В Приморье погоду определяет малоактивный атмосферный фронтВ Приморье погоду определяет малоактивный атмосферный фронтФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 декабря, в Приморье погоду определяет малоактивный атмосферный фронт. В крае переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный.Средняя температура воздуха будет в пределах -12…-1 градус.

Во Владивостоке переменная облачность, утром с вероятностью в 40 процентов пойдет слабый снег. Ветер слабый, во второй половине северо-западный умеренный. Столбик термометра покажет 0…-2 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Воздух прогреется до -3…-5 градусов. В Находке переменная облачность, утром слабый снег. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха составит 0…-2 градуса, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Он обещал и вернулся: известный российский актер дал бесплатный концерт в Приморье и о оценил поездку по местным дорогам
«Забота» с налетом садизма: животные в зоопарке Владивостока в смертельной опасности
Мститель в тюремной робе: экс-заключенный до смерти забил свидетеля по своему делу в Приморье
Подарки от погоды: во Владивостоке тепло и небольшой снег
Синоптики рассказали, когда в Приморье ожидать снегопад
Десятки килограммов краба сожгли во Владивостоке
Приморочка запрещала мужу видеться с сыном
Свидетели Иеговы вербовали приморцев
Сгорело 50 квадратных метров: во Владивостоке произошел пожар в одноэтажном доме
Скоростной заезд закончился трагедией в Находке
«Я там машину свою заминировал»: приморец решил пошутить с судебными приставами
Приморцу могут дать год исправительной колонии за оскорбление полицейских
Коловая пробка: грузовик и автовоз перекрыли популярную дорогу Владивостока
Жительница Приморья нашла в переписке мужа и его друга фотографии своего обнаженного ребенка
Министр транспорта РФ наградил работников АО «Восточный Порт»
Особая примета – нет многих зубок: в Приморье не могут найти зеленоглазого Николая
Ни снега, ни тепла: о погоде на 20 декабря во Владивостоке
УАЗ для вас: автопарк скорой помощи Приморья пополнился 34 новенькими машинами
Темноволосый метис: больше двух месяцев в Приморье ищут кареглазого Михаила
По 250 рублей за душу: жителя Артема пойдет под суд за двойное убийство на кухне
Кожемяко сокращает бедность в Приморье: пенсионеров ждет крупная доплата
Праздник к нам приходит: жителя Приморья задержали за незаконную рубку молодых елок
Пожилой водитель «Жигулей» спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом
Проверяла швы со свечкой: в новостройке в Приморье произошел первый пожар
Назойливые Аня и Яна «разводят» доверчивых приморцев
Матросы компании Глеба Франка, переехавшей во Владивосток, получают до 200 тысяч рублей в месяц