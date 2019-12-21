Подарки от погоды: во Владивостоке тепло и небольшой снег

СЕГОДНЯ 03:12 2019-12-21T03:12:52+03:00

Вполне комфортные для декабря температуры ожидаются во всем регионе

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Сегодня, 21 декабря, в Приморье погоду определяет малоактивный атмосферный фронт. В крае переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный.Средняя температура воздуха будет в пределах -12…-1 градус.

Во Владивостоке переменная облачность, утром с вероятностью в 40 процентов пойдет слабый снег. Ветер слабый, во второй половине северо-западный умеренный. Столбик термометра покажет 0…-2 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Воздух прогреется до -3…-5 градусов. В Находке переменная облачность, утром слабый снег. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха составит 0…-2 градуса, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU