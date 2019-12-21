2019-12-21T04:29:58+03:00
Происшествия

Мститель в тюремной робе: экс-заключенный до смерти забил свидетеля по своему делу в Приморье

Мужчина скончался в приемном покое больницы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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По версии следствия, между подозреваемым и жертвой возник конфликтПо версии следствия, между подозреваемым и жертвой возник конфликтФото: Иван ВИСЛОВ
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В Приморье парень едва вышел из колонии и пошел мстить тем, кто его упрятал за решетку. Валерий (имя изменено - прим. ред.) решил свести счеты со свидетелем по делу и избил его до смерти.

Все происходило 19 декабря этого года. 49-летниего мужчину из села Краснояровка доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями. Игорь (имя изменено) умер в приемном покое от побоев.

За дело взялись правоохранители, они нашли подозреваемого, у которого был серьезный мотив. Задержанным оказался 23-летний Валерий. Парень недавно вышел из колонии, а умерший Игорь как раз проходил свидетелем по делу уголовника. По версии следствия, между ними возник конфликт, в результате которого Валерий сильно избил мужчину.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.

Валерию грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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