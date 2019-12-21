«Забота» с налетом садизма: животные в зоопарке Владивостока в смертельной опасности

СЕГОДНЯ 05:07 2019-12-21T05:08:02+03:00

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Животные в зоопарке Владивостока каждый день рискуют погибнуть от рук посетителей, которые не думают о здоровье зверей. Сотрудники зверинца показали видео, на котором звезда социальных сетей лев Симба ест мясо вместе со смертельно опасным целлофановым пакетом.

Работник зоопарка сообщает на видео, что Симбу теперь посадят на слабительные, чтобы пакет вышел из льва. Однако на кадрах видно, как юный царь зверей оставляет в покое несъедобную часть гостинца и убегает.

zoopark_vl Животные в зоопарке Владивостока в смертельной опасности

- Вход с целлофановыми пакетами в зоопарк запрещен. На территории размещена информация об этом. Посмотрите видео и, пожалуйста, никогда не кормите животных из целлофановых пакетов! - призывают сотрудники зоопарка.

Работники зверинца отметили, что дома можно переложить мясо в ведерко или контейнер и уже в зоопарке выложить в специальную трубу для кормления. Или же кидать животным еду рукой, а мусор выбросить в урну.

- У нас на есть туалет, где вы можете всегда помыть руки. А если брезгуете трогать мясо руками, тогда и не нужно привозить еду, просто гуляйте, - добавили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU