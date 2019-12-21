2019-12-21T09:20:49+03:00
Общество

Экипаж приморской «Паллады» приглянулся тихоокеанским акулам на подходе к Таити

Морские хищники не произвели должного впечатления на юнг и курсантов, надраивающих люки
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Акулы плавали вдоль бортов судна в поисках обеда. Фото: пресс-служба ДальрыбвтузаАкулы плавали вдоль бортов судна в поисках обеда. Фото: пресс-служба Дальрыбвтуза
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Фрегат «Паллада» продолжает бороздить просторы Тихого океана в рамках кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства. Экипаж прошел более шести тысяч морских миль, пережил невероятные приключения и повстречался с удивительными представителями фауны, среди которых - тихоокеанские акулы.

Юные первооткрыватели увидели новую группу островов 19 декабря. По мере приближения становилось понятно, что это архипелаг Общества, который является частью Французской Полинезии. Острова делятся на две группы: Наветренные и Подветренные. Самый крупны из последних - остров Раиатеа был «одет» в «шапку» из облаков, что очень напоминает российские Куриллы.

Самый большой остров Наветренной группы - райский Таити. Команда решила подготовить «Палладу» к заходу и принялась за плановые судовые работы. Парусник лег в дрейф, а палубная команда вместе с курсантами и юнгами стали наводить порядок. Работы пели на всем судне - в машинном отделении, на мачтах, на палубах и за бортом.

- На специальных беседках курсанты закрашивали следы от портовых буксиров, чистили иллюминаторы снаружи. В какой-то момент под работающими на беседках курсантами из воды показались полутораметровые акулы. Они плавали вдоль бортов судна в поисках обеда. Но юных мореманов это не испугало: после встречи на экваторе с самим Нептуном и прохождением чистилища юнги и курсанты ничего и никого не боялись, - рассказали в пресс-службе Дальрыбвтуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экипаж приморской «Паллады» приглянулся тихоокеанским акулам на подходе к Таити
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