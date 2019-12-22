Прохладно и без осадков: погода в Приморье на 22 декабря

СЕГОДНЯ 03:19 2019-12-22T03:20:32+03:00

Температурный фон в регионе будет колебаться от -14...-4 градусов

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Погоду в Приморье сегодня, 22 декабря, определяет поле повышенного атмосферного давления. Особых сюрпризов приморцам ждать не стоит - осадков не ожидается, ветер северо-западный, западный умеренный. Температурный фон будет колебаться от -4 до -14 градусов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, в Уссурийске будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, столбик термометра опустится до -7...-9 градусов.

В Находке также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умереный. Температура воздуха составит -3...-5 градусов.

Во Владивостоке погодные условия будут такими же - переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, во второй половине до сильного, температурный фон будет колебаться от -7 до -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU