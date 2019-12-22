Ради Дедов Морозов во Владивостоке перекроют центр города

СЕГОДНЯ 03:42 2019-12-22T03:45:11+03:00

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Карнавальное шествие Дедов Морозов пройдет во Владивостоке сегодня, 22 декабря. Ради участников мероприятия будет перекрыто несколько улиц. Начнется шествие у Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43), сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Как рассказали в мэрии, колонна, состоящая из Дедов Морозов, прошествует вдоль Океанского проспекта до площади Борцов Революции. По этой причине на несколько часов планируется перекрыть:

- с 17:15 до 18:30 Океанский проспект: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;

С 17:15 до 18:30 перекроют Океанский проспект. Фото: администрация Владивостока

- с 17:45 до 19:00 Океанский проспект: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской;

С 17:45 до 19:00. Фото: администрация Владивостока

- с 17:45 до 19:00 улицу Алеутскую: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской.

С 17:45 до 19:00. Фото: администрация Владивостока

Жителям и гостям столицы предлагается объехать данные участки по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту и проспекту Красного Знамени.

ИСТОЧНИК KP.RU