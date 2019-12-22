Ради Дедов Морозов во Владивостоке перекроют центр города
Карнавальное шествие Дедов Морозов пройдет во Владивостоке сегодня, 22 декабря. Ради участников мероприятия будет перекрыто несколько улиц. Начнется шествие у Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43), сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.
Как рассказали в мэрии, колонна, состоящая из Дедов Морозов, прошествует вдоль Океанского проспекта до площади Борцов Революции. По этой причине на несколько часов планируется перекрыть:
- с 17:15 до 18:30 Океанский проспект: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;
С 17:15 до 18:30 перекроют Океанский проспект. Фото: администрация Владивостока
- с 17:45 до 19:00 Океанский проспект: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской;
С 17:45 до 19:00. Фото: администрация Владивостока
- с 17:45 до 19:00 улицу Алеутскую: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской.
С 17:45 до 19:00. Фото: администрация Владивостока
Жителям и гостям столицы предлагается объехать данные участки по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту и проспекту Красного Знамени.
ИСТОЧНИК KP.RU