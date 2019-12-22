Угощайся: приморец склонил к употреблению наркотиков несовершеннолетнюю
Житель Приморья пойдет под суд за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Мужчина убедил свою девушку, что от небольшого количества психотропная смесь не вызовет привыкание, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, само преступление произошло еще в 2018 году. 19-летний житель Уссурийска начал «угощать» свою 17-летнюю девушку наркотиками. Молодой человек уговаривал несовершеннолетнюю, апеллируя тем, что от небольшого количества психотропной смеси не будет ни привыкания, ни вредных последствий. .
О том, что девушка употребляет наркотики заподозрила ее мать. Как только ее опасения подтвердились, женщина обратилась в полицию.
Обвиняемый признал свою вину, в ближайшее время его ожидает суд. За совершение указанного преступления, молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU