2019-12-22T09:20:30+03:00
Общество

Грузоперевозчики просят губернатора решить вопрос с ограничением на въезд во Владивосток

Сейчас, согласно постановлению мэрии, в рабочие дни с 07.00 до 20.00 часов въезд грузовых авто в город ограничен
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Сейчас большегрузам ввели ограничения на въезд в город.Сейчас большегрузам ввели ограничения на въезд в город.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Решить проблему ограничения движения грузовых автомобилей во Владивостоке просят предприниматели. С таким вопросом к Олегу Кожемяко на встрече по улучшению инвестиционного климата обратился индивидуальный предприниматель Петр Берг, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Бизнесмен попросил губернатора обратить внимание на эту тему и помочь разобраться в этом вопросе. Отмечается, что по словам главы региона, власть готова к диалогу с обязательным учетом всех нюансов, связанных с появлением пробок.

«Ограничения точно должны сохраниться при ухудшении погодных условий и могут вводиться в «часы пик». Этот вопрос предстоит обсудить с портовиками, экспертами, грузоперевозчиками, чтобы решения власти были аргументированы, понятны и согласованы с жителями», - приводит пресс-служба администрации Приморского края слова Олега Кожемяко.

Напомним, осенью этого года в администрации Владивостока было подписано постановление, согласно которому в рабочие дни с 07.00 до 20.00 часов будет ограничен въезд в город грузовым автомобилям с прицепом. Это решение вызвало волну негатива среди предпринимателей. Позже городская прокуратура, изучив документ, установила, что он противоречит не только региональному, но и федеральному законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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