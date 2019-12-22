Вооруженный приморец ранил из ружья четырех человек и подался в бега

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-22T14:21:09+03:00

Конфликт произошел около одного из ресторанов в Дальнегорске

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Житель Дальнегорска ранил четверых из ружья и сбежал. Сейчас сотрудники полиции ведут его поиски. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в полицию поступило сообщение о стрельбу у ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске. Прибывшие на место стражи правопорядка выяснили, что между мужчинами вспыхнул конфликт, во врем которого один из оппонентов начал полить по обидчикам.

В результате инцидента четверо человек получили ранения. Их госпитализировали в больницу.

Местонахождения подозреваемого пока неизвестно. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание стрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU