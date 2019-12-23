2019-12-23T03:21:55+03:00
Общество

Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье

На прогностической карте предупреждений по ДФО край отмечен зеленым цветом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье в ближайшие сутки осадков не ожидаетсяВ Приморье в ближайшие сутки осадков не ожидаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российские синоптики 23 декабря определили в Приморье зеленый уровень опасности. Данный цвет на прогностической карте означает, что в ближайшие сутки погодные явления не представляют угрозы для жителей, сообщает портал Росгидромет.

На погодные условия в крае сегодня влияет поле повышенного атмосферного давления. На небе стоит переменная облачность, осадков не ожидается. Умеренный ветер в течение дня будет дуть с севера, с северо-запада и запада. Температура воздуха -18...-5 градусов.

Переменную облачность без осадков отмечают во Владивостоке. Западный и северо-западный ветер будет усиливаться от умеренного до сильного. Температура воздуха -8...-10 градусов.

В Уссурийске, по данным экспертов в гидрометеорологи, так же, как и в приморской столице, переменная облачность без осадков. Умеренный ветер будет брать направляться с запада и северо-запада. Температура воздуха -8...-10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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