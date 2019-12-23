Приморский работодатель задолжал своим сотрудникам около миллиона рублей

СЕГОДНЯ 01:02 2019-12-23T01:04:55+03:00

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Житель Октябрьского района пожаловался на своего работодателя, который задолжал своим сотрудникам около одного миллиона рублей. Прокуратура провела проверку и добилась погашения долга, сообщает пресс-служба ведомства.

Задолженность образовалась из-за того, что председатель районного потребительского общества систематически задерживал зарплату своим работникам. Защищая права последних, прокурор внес представление об устранении нарушений закона. На юридическое лицо завели дело по части 6 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации за невыплату в установленный срок заработной платы. Работодателя привлекли к ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Зарплату председатель общества выплатил в полном объеме. Права работников восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU