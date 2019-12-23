"Выйди на связь, родные переживают": во Владивостоке пропал молодой человек

СЕГОДНЯ 01:38 2019-12-23T01:47:24+03:00

Парень еще в марте этого года ушел с автомойки

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Нурмагомет Давудгаджиев ушел с владивостокской автомойки по адресу: Шоссейная 8, стр. 2, еще в марте этого года. С тех пор о его здоровье и местонахождении родственники, которые живут далеко от приморской столицы, ничего не знают. Парень перестал выходить на связь, сообщают представители отряда добровольцев "Примпоиск".

На автомойке Нурмагомет работал, но в чем он был одет в момент исчезновения, неизвестно. Его разыскивают по приметам: на вид лет 25-30, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы коротко подстрижены.

Близкие Нурмагомета верят, что с ним все хорошо, и просят его выйти с ними на связь.

- Они очень переживают, звонят нам каждый день, а так как они далеко, им еще больней от того, что они ничего не могут сделать! - делятся приморские волонтеры.

Жителей просят внимательно приглядеться к фотографии. Быть может, кто-нибудь видел Нурмагомета или очень похожего на него молодого человека. Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, может позвонить по телефонам:

8 (4232) 38 – 80 – 03 ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку 02 или 102 – полиция; 8 914 721 22 32 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU