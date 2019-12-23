Публично возмущаются только жители "вторяка": во Владивостоке 4-балльные пробки

СЕГОДНЯ 02:26 2019-12-23T02:32:07+03:00

Движение замедленно на традиционных для заторов участках дорог

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Дорожную ситуация на 9.20 утра 23 декабря сервис "Яндекс" оценил на 4 балла. Движение затруднено в традиционных для заторов местах, включая проспект 100-летия, который "порадовал" горожан красным цветом в обе стороны.

Жители "вторяка" посчитали, что им в пути не везет больше всех, поэтому публично высказали недовольство.

- У нас на Второй речке самая...! - рассказал некий Иван. Судя по отметке, мужчина находился в пробке в районе улицы Русской.

Возмущение Ивана поддержал стоящий неподалеку от него Юрий.

- Чего опять стоим? - спросил он.

Стоит отметить, что чаще всего в утренних "разговорчиках" участвуют горожане, движущиеся по проспекту 100-летия. Ну, или как раз не движущиеся.

Заторы сегодня также наблюдаются и на других популярных участках дорог. Красным цветом обведены улицы Луговая, Светланская. К ним присоединяется Некрасовский, Народный и Океанский проспекты.

ИСТОЧНИК KP.RU