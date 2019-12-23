Публично возмущаются только жители "вторяка": во Владивостоке 4-балльные пробки
Дорожную ситуация на 9.20 утра 23 декабря сервис "Яндекс" оценил на 4 балла. Движение затруднено в традиционных для заторов местах, включая проспект 100-летия, который "порадовал" горожан красным цветом в обе стороны.
Жители "вторяка" посчитали, что им в пути не везет больше всех, поэтому публично высказали недовольство.
- У нас на Второй речке самая...! - рассказал некий Иван. Судя по отметке, мужчина находился в пробке в районе улицы Русской.
Возмущение Ивана поддержал стоящий неподалеку от него Юрий.
- Чего опять стоим? - спросил он.
Стоит отметить, что чаще всего в утренних "разговорчиках" участвуют горожане, движущиеся по проспекту 100-летия. Ну, или как раз не движущиеся.
Заторы сегодня также наблюдаются и на других популярных участках дорог. Красным цветом обведены улицы Луговая, Светланская. К ним присоединяется Некрасовский, Народный и Океанский проспекты.
ИСТОЧНИК KP.RU